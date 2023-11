Operaio ucciso con un colpo di pistola in testa: caccia al killer

Un terribile omicidio, un movente da chiarire e un assassino ancora a piede libero. Un giallo che arriva da Vernante, in provincia di Cuneo: la vittima è Klaudio Myrtaj, un operaio albanese di 34 anni, che da due anni viveva nel nostro Paese. Nel pomeriggio di sabato 4 novembre, l'uomo è stato trovato ferito in un laboratorio di falegnameria situato nei pressi del municipio, in cui collaborava con il titolare. Colpito alla testa dal killer, il 34enne è deceduto dopo il ricovero all'ospedale di Cuneo, senza riuscire a rivelare l'identità di chi gli aveva sparato.

Come confermato anche da TorinoToday, i carabinieri, sono a caccia del responsabile e stanno cercando di capire il movente del delitto. Hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Sono stati ascoltati il cliente che ha dato l'allarme, il falegname proprietario del negozio e la fidanzata dell'uomo. Nessuno nella zona ha sentito lo sparo ed è quindi verosimile che il killer abbia utilizzato un silenziatore.

La vittima viveva in Italia da due anni: lavorava come operaio nel cantiere del tunnel del col di Tenda e per arrotondare dava una mano al falegname. Al momento sarebbero due le piste privilegiate degli investigatori: una collegata alla piccola criminalità organizzata locale, l'altra a un possibile movente passionale. Gli inquirenti stanno visionando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, con la speranza che una di queste abbia ripreso l'assassino prima dell'arrivo alla falegnameria o dopo la sua fuga.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp