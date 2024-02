Uccise l'amante incinta a coltellate, cancellata la condanna a 19 anni: sconterà l'ergastolo

Non 19 anni e 4 mesi, ma l'ergastolo: questa è la pena che, per la Corte d'Appello, dovrà scontare Antonino Borgia, l'imprenditore di Partinico, accusato di aver ucciso Maria Lacramioara Di Piazza, 30 anni, con cui aveva una relazione extraconiugale e che quando fu assassinata, il 22 novembre 2019, era incinta di 4 mesi. Il processo si è chiuso oggi ed è il quarto che viene celebrato sul caso, dopo l'annullamento con rinvio della sentenza precedente - con una condanna molto più mite - da parte della Cassazione.

Dando per accertata la responsabilità dell'imputato per l'omicidio, i giudici hanno seguito le prescrizioni indicate dalla Suprema Corte che, accogliendo il ricorso della Procura generale, a settembre scorso, aveva indicato di vagliare la sussistenza di due aggravanti, quella della premeditazione e quella dei motivi abietti e futili. Nel processo è parte civile anche la madre della vittima, che sta crescendo il nipote rimasto orfano e che è assistita dall'avvocato Antonio Coppolino.

In primo grado, la Corte d'Assise aveva ritenuto sussistenti entrambi le aggravanti e inflitto l'ergastolo a Borgia, spiegando che il suo sarebbe stato "un gesto tribale per salvare la sua immagine di uomo rispettabile". Di diverso avviso era stata invece la Corte d'Appello presieduta da Mario Fontana, che non ravvisando i futili motivi e la premeditazione, aveva ridotto la condanna a 19 anni e 4 mesi, consentendo a Borgia di accedere anche al sconto di pena previsto con il rito abbreviato. Un verdetto che non aveva passato il vaglio della Cassazione e che ora, un'altra sezione della Corte d'Appello, ha nuovamente trasformato in ergastolo.

Secondo le indagini coordinate all'epoca dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dal sostituto Chiara Capoluongo, Borgia - sposato e padre di tre figli - quella mattina di novembre di 4 anni fa avrebbe pianificato di sbarazzarsi dell'amante rimasta incinta e diventata scomoda. L'uomo - come documentato da alcune telecamere di sorveglianza - aveva accoltellato a più riprese la vittima, che era anche riuscita a sfuggirgli, salvo essere riacciuffata, ricaricata nel furgone dell'imprenditore, e poi finita ("per non farla soffrire", aveva detto) con un colpo alla testa. Il cadavere era stato poi sepolto in campagna e Borgia era tranquillamente andato prima dal barbiere, poi al bar e persino al commissariato di Partinico perché aveva bisogno di alcuni documenti.

Lui, difeso dall'avvocato Salvatore Bonnì, ha però sempre sostenuto di aver agito in preda a un "raptus" e che la ragazza lo avrebbe ricattato, minacciando di rivelare alla moglie la loro relazione. Per questo avrebbe "perso la testa" e l'aveva uccisa. Durante il processo di primo grado si era pure detto "pentito", consapevole di aver "rovinato due famiglie": nessun giudice gli ha però mai concesso per questo le attenuanti generiche.