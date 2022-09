Omicidio in una masseria: bracciante viene ucciso con una coltellata

Un bracciante di 42 anni, di origini rumene, è stato ucciso ieri sera in una masseria nei campi tra Manfredonia e Zapponeta, in provincia di Foggia. L'uomo sarebbe stato colpito con un fendente al fianco sinistro che non gli ha lasciato scampo. Sul caso indagano i carabinieri che hanno fermato un uomo di 55 anni, connazionale della vittima, come presunto autore del delitto. Lo riporta FoggiaToday.

Le indagini sono coordinate dalla procura di Foggia. Sulle cause della morte farà luce l'autopsia, ma stando alle prime informazioni la coltellata al fianco si sarebbe rivelata fatale. All'omicidio avrebbero assistito altri connazionali e sarebbe avvenuto al culmine di una discussione scatenata da futili motivi. Al momento non è stata ancora recuperata l'arma da taglio utilizzata, verosimilmente un coltello o altrao tipo di lama.