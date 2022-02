Allevatore di 40 anni ucciso con una fucilata

Un allevatore di 40 anni, Matteo Murgia, è stato ucciso con una fucilata a Gesturi, nel sud della Sardegna. Il delitto è avvenuto in campagna, nell'ovile dell'allevatore, il corpo è stato trovato stamattina 1 febbraio dal fratello.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Sanluri e del nucleo investigativo del Comando provinciale. Le indagini sono solo all'inizio. L'uomo, separato, lascia due figli. Al momento non è chiara la dinamica dell'omicidio, si sa solo che è stato ucciso da un colpo di fucile.

Murgia era conosciuto "come un gran lavoratore - commenta sui giornali locali il sindaco Ediberto Cocco - Questa è una tragedia per tutta Gesturi, un paese molto tranquillo in cui sono rari gli episodi di cronaca nera".