Mirko Congera: l'uomo ucciso in casa a coltellate, la compagna ferita dà l'allarme

Omicidio a Prato. Un uomo di 44 anni, Mirko Congera, è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione in via Firenze.

L'omicidio di Mirko Congera a Prato

La sua compagna è rimasta ferita. La donna, che ha dato l'allarme uscendo in strada, avrebbe fatto il nome dell'aggressore. Si tratterebbe di un amico della coppia, 43 anni, un italiano nato in Belgio. Il 43enne è stato così fermato dai carabinieri per omicidio e tentato omicidio e portato in caserma.

Al momento non sono chiari i motivi che hanno spinto il 43enne ad uccidere l'amico e a ferire gravemente la sua compagna. Un omicidio brutale, che sconvolge Prato.