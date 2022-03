Colpito da una raffica di proiettili mentre è in auto: ucciso 35enne

Omicidio nella serata di ieri, 2 marzo, a Cercola, in provincia di Napoli. Un uomo di 35 anni, Vincenzo Cerqua, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via Gaetano Pelella. Cerqua era già noto alle forze dell'ordine. Lo riporta NapoliToday.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 35enne era all'interno della sua auto, una Fiat Punto, quando è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casoria. Nel corso dei rilievi sono stati ritrovati alcuni bossoli calibro 45.