Trovato il cadavere di un giovane dentro l'ex mulino

Tragedia a Parma. Un giovane ventenne è stato trovato cadavere all'interno dell'ex mulino di via Volturno, dalle parti del cavalcavia lungo la linea ferroviaria.

Parma, trovato morto all'ex mulino di via Volturno

Si tratterebbe di omicidio in base alle prime informazioni. La vittima è un ragazzo italiano: nella struttura spesso dormono le persone senza casa. Sarebbe stata la compagna della vittima, non vedendolo tornare a casa ieri sera, a lanciare l'allarme. Sul posto i poliziotti e i Vigili del Fuoco stanno effettuando un sopralluogo per cercare di ricostruire l'episodio. L'arma del delitto non sarebbe ancora stata trovata.

Gli uomini del 115 stanno scandagliando il canale adiacente all'ex mulino per cercare probabilmente un coltello. All'interno dell'ex mulino la polizia Scientifica ha effettuato i rilievi alla ricerca di impronte e altri elementi potenzialmente utili alle indagini. I residenti descrivono la struttura come un'area soggetta a un forte degrado.