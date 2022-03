Natale Caravello ucciso a colpi di pistola: si costituisce un giovane

Brancaccio, Palermo: ieri sera un uomo di 46 anni, Natale Caravello, è stato ucciso a colpi di pistola in via Pasquale Matera. A chiamare la polizia sono stati alcuni residenti. Il corpo dell'uomo era a terra, vicino a uno scooter. Vani i soccorsi. Strazianti le urla dei familiari arrivati in via Matera dopo aver appreso la notizia. I sanitari del 118 hanno soccorso una donna che si è sentita male sul posto.

Le indagini vengono portate avanti dalla squadra mobile guidata da Marco Basile. Almeno due i bossoli individuati sull'asfalto. Un giovane, Alessandro Sammarco, nella notte si è presentato alla caserma 'Carini' dei Carabinieri di Palermo e ha confessato di avere ucciso Natale Caravello: avrebbe raccontato agli investigatori di avere sparato alla vittima perché il 46enne Caravello non voleva che avesse un rapporto sentimentale con la figlia. I rapporti tra i due erano tesi da tempo. La Squadra mobile aveva escluso sin dal primo momento il movente mafioso. Sammarco è stato posto in stato di fermo.

Il luogo dell'omicidio. Foto Ansa