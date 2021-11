Uomo ucciso a coltellate in casa

Il cadavere di un uomo di 68 anni è stato trovato nel suo appartamento a Novara. Secondo le prime informazioni il 68enne sarebbe stato ucciso a coltellate. L'omicidio è avvenuto in via Andoardi, una traversa di via Beltrami, intorno alle 11.30 di oggi, mercoledì 24 novembre.

A chiamare il 112 sono stati i vicini dopo aver sentito delle urle: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono entrati nell'appartamento, insieme con i carabinieri e il 118. I soccorritori hanno tentato di salvare l'uomo, un 68enne che aveva ferite da arma da taglio, ma per lui non c'è stato nulla da fare. A quanto si apprende l'uomo viveva da solo.