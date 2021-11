Spara alla moglie con un fucile da caccia e la uccide: fermato un 79enne

Lei era sul pavimento, in una pozza di sangue. Lui, il marito, seduto sul divano in stato confusionale. La tragedia intorno alle 13.30 di questa mattina a Ostia Antica (Roma), in una strada residenziale di vilette a schiera. A dare l'allarme sono stati i vicini, che hanno chiamato le forze dell'ordine dopo aver sentito un colpo d'arma da fuoco. Vittima una donna di 77 anni. A spararle il marito, di due anni più grande, che ha imbracciato un fucile da caccia e ha aperto il fuoco contro la compagna.

Sul posto, in via Giulio Minervi, sono arrivati gli agenti della polizia di Stato e il personale del 118. L'uomo è stato arrestato dai poliziotti del Distretto del Lido e portato in Commissariato, in attesa di essere ascoltato dal pm di turno. Per la donna non c'è stato niente da fare: all'arrivo dei sanitari la 77enne era già morta, probabilmente sul colpo. Il fucile usato dall'uomo e trovato in casa dagli agenti, a quanto si apprende, era regolarmente detenuto.