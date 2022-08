Omicidio Palmieri, trovati tre coltelli in una buca

Emergono nuovi elementi dall'inchiesta sull'omicidio del panettiere 43enne, ucciso a Giffoni Valle Piana dalla moglie Monica, dal figlio ventenne e da un altro figlio di 15 anni. Dopo aver ucciso Ciro Palmieri, i tre hanno abbandonato il cadavere in un dirupo e sotterrato le armi del delitto in un giardino poco distante dalla loro abitazione.

Le indagini

I carabinieri della stazione di Giffoni Valle Piana, guidati dal capitano Graziano Maddalena, hanno recuperato e sequestrato i tre coltelli utilizzati per uccidere Palmieri. Le armi erano state sotterrate in un giardino che si trova poco distante dall'abitazione di via Marano. Quando i militari gli hanno notificato il provvedimento di fermo, gli indagati hanno avuto un atteggiamento collaborativo che ha permesso di ritrovare sia le armi del delitto che il cadavere di Palmieri.

Secondo la ricostruzione degli investigatori l'omicidio è avvenuto nel pomeriggio del 29 luglio, al culmine di una lite familiare. Dopo avere colpito l'uomo con diverse coltellate, la madre ed i due figli gli hanno anche amputato una gamba, probabilmente per trasportare ed occultare meglio il cadavere.

Poi nel corso della notte si sono disfatti del corpo, abbandonandolo in un dirupo lungo la strada provinciale 25, tra Giffoni Valle Piana e Serino (Avellino). La sera del 30 luglio la moglie di Palmieri si è presentata ai carabinieri della locale stazione per denunciarne la scomparsa. In seguito se n'è occupato anche la trasmissione "Chi l'ha visto?".

I familiari - gli stessi che avevano denunciato la scomparsa dell'uomo - sono finiti in manette ieri 19 agosto. Sono tutti indiziati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e di occultamento di cadavere. Sarebbero stati sempre loro infatti a mettere il corpo dell'uomo nei sacchi dell'immondizia, prima di getterlo in un dirupo. Il corpo è stato recuperato dagli inquirenti in avanzato stato di decomposizione.

Non sono stati ancora fissati gli interrogatori di garanzia dei tre indagati per l'omicidio di Palmieri. Nella giornata di ieri 19 agosto il figlio 15enne, assistito dall'avvocato Damiano Cantalupo, è stato ascoltato dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno. Adesso si attende la fissazione dell'interrogatorio dinanzi al gip. Successivamente si provvederà ad ascoltare la moglie Monica e il figlio ventenne che nelle prossime ore potrebbero avere un primo incontro con il loro legale di fiducia. È stato affidato ai servizi sociali, invece, il figlio 11enne che era in casa al momento dell'omicidio e, come si evince dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza, ha assistito a tutto.

Le immagini choc

La casa della coppia ha un impianto di videosorveglianza, le immagini vengono sequestrate. Emerge subito che la registrazione del giorno della scomparsa di Palmieri era stata sovrascritta. Un consulente tecnico ha l'incarico di recuperare le immagini: ciò che emerge viene descritto come "agghiacciante e cruento" dalla Procura. Le immagini registrate dalle hanno immortalato la lite scoppiata nell'abitazione di via Marano e, soprattutto, la reazione d'impeto avuta prima dalla moglie e poi dai figli che hanno colpito con più coltelli il 43enne, fino ad ucciderlo.

Duro lo sfogo del fratello della vittima, Luca, che ha raccontato al Tg3 quanto riferitogli dalla moglie Monica: "Lei mi diceva: se n'è andato, non è tornato, sono venuti a prenderlo delle persone di un brutto giro. Penso che il mostro non sia mio fratello". Alla base del delitto potrebbe esserci un quadro di violenze domestiche perpetrato per anni dal 43enne nei confronti della moglie. "Non giustifico e non ammetto le violenze, ma arrivare da uno schiaffo ad una atrocità del genere... Io penso che il mostro non sia mio fratello", ha concluso.