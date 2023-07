Il marito la maltratta, lei lo fa uccidere dal fratello

Una tragica spirale di violenze familiari sarebbe alla base dell'omicidio di Petrit Caka, l'uomo di 49 anni di nazionalità albanese ucciso il 13 dicembre 2022 nella sua casa di Rocca Priora (Roma). I carabinieri oggi 27 luglio hanno arrestato quattro la moglie della vittima e due uomini. Deciso l'arresto anche per il cognato della vittima, ma l'uomo è attualmente ricercato. Gli indagati sono albanesi e hanno tra i 27 e i 33 anni.

Si tratta del capitolo finale di un'indagine complessa nel corso della quale sono stati ricostruiti i movimenti degli indagati nei giorni antecedenti e immediatamente dopo il delitto. A inchiodarli anche le tante telecamere della cittadina in cui si è consumato l'omicidio.

Secondo l'accusa, la moglie della vittima sarebbe la mandante del delitto. Avrebbe deciso di fare uccidere il marito perché stanca dei maltrattamenti subiti. La donna allora avrebbe coinvolto il fratello che "in compagnia di un complice, il 10 dicembre 2022 ha raggiunto l'aeroporto di Roma Fiumicino dall'Albania". Il 13 dicembre 2022, secondo l'accusa, i due giovani avrebbero inscenato una rapina in casa degenerata nell'omicidio. La vittima è stata accoltellata a morte.

I due uomini, secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbero rientrati in Albania il giorno stesso dell'omicidio in aereo. Ad aiutarli ci avrebbe pensato un altro ragazzo albanese.

Dopo mesi di indagini, la donna è stata rintracciata all'interno di una nuova abitazione sempre a Rocca di Papa. Uno dei due giovani, invece, era in procinto di abbandonare l'Italia imbarcandosi da Bari verso Durazzo. L'ultimo arrestato, invece, è stato fermato mentre viaggiava in auto nei pressi della via Cassia. Il cognato della vittima è ricercato con un mandato di arresto europeo sia in Italia che in Albania con la stretta sinergia tra carabinieri e Interpol.

Continua a leggere su Today.it...