Uccisa in casa a 32 anni: fermato il marito

Omicidio oggi a Pescia Fiorentina, frazione del comune di Capalbio (Grosseto): una donna di 32 anni è stata uccisa questa mattina nella sua abitazione.

Il marito della vittima, 39 anni, di nazionalità romena come la moglie, è ora in stato di fermo all'ospedale: sarebbe stato lui a ferire a morte con un coltello la giovane donna intorno alle 6 di stamani, in base a una prima ricostruzione effettuata dai militari dell'Arma.

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Secondo le prime informazioni raccolte dai quotidiani locali, entrambi lavoravano come custodi in una villa e abitavano in una delle dépendance della tenuta.