L'uomo trovato morto (mezzo nudo) nel bosco, arrestato un 17enne

C'è un sospettato per l'omicidio di Bledar Dedja, l'uomo albanese di 39 anni trovato cadavere in una zona isolata di Pieve del Grappa (Treviso) il 21 gennaio scorso. I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 17 anni, accusato di avere accoltellato a morte Dedja. Come si legge su TrevisoToday, si tratterebbe di un italiano "insospettabile".

Il corpo senza vita di Dedja è stato trovato da un amico. Il cadavere era in una pozza di sangue a pochi metri dalla sua Mercedes Classe B, abbandonata in un sentiero sterrato. Dedja aveva pantaloni e intimo abbassati. Chi lo ha ucciso lo ha colpito ripetutamente, perforandogli anche un polmone. Sono state trovate ferite da difesa, segno che Dedja ha provato a mettersi in salvo.

Nel corso dell'autopsia erano state effettuate analisi per accertare se la vittima avesse avuto un rapporto sessuale prima di essere ucciso. L'uomo in passato avrebbe avuto problemi familiari legati alla sua presunta "doppia vita", legata anche alla frequentazione di chat erotiche. Non si esclude quindi che il minorenne sospettato dell'omicidio sia entrato in contatto con Dedja proprio tramite queste chat.

