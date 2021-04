Sgozza la moglie e il cane: poi va a letto e tenta il suicidio

Orrore all'alba. Un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie, di 80 anni, e il cane. E' successo a Rocca Nervina, nell'entroterra di Ventimiglia (Imperia).

Omicidio e tentato suicidio a Rocca Nervina (Imperia)

Secondo quanto appreso, l'uomo avrebbe sgozzato la donna e l'animale nelle primissime ore di lunedì 19 aprile. I due avrebbero avuto un litigio ieri sera, ma la vicenda è ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri, che sono intervenuti sul posto.

Sembra che l'uomo, dopo aver ucciso la consorte, si sia rimesso a letto e abbia tentato il suicidio.

L'anziano si chiama Fulvio Sartori, ex alpino ed ex guardia forestale: è piantonato all'ospedale di Imperia perché dopo aver ucciso la moglie Tina Boeri, 80 anni e la cagnetta Luna a coltellate, si è rimesso a letto tentando di tagliarsi le vene con lo stesso coltello. Non c'è riuscito e ha chiamato i soccorsi.