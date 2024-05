Omicidio a pochi passi dalla stazione: uomo accoltellato e lasciato in una pozza di sangue

Omicidio a Roma. Poco dopo la mezzanotte un uomo è stato ucciso con una coltellata mentre si trovava in piazza dei Cinquecento, a poca distanza dalla stazione Termini. La vittima è un 41enne somalo. Fatale per lui una coltellata al torace.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno visto il corpo per terra in una pozza di sangue. Sono intervenuti i soccorritori del 118 ma è morto durante il trasporto in ospedale.

Come si legge su RomaToday, gli investigatori della squadra mobile hanno rintracciato hanno un sospettato. L'uomo è stato bloccato presso un bar di via Cernaia, a circa 500 metri da dove si era consumato l'omicidio. La sua posizione è al momento al vaglio della magistratura.

Il delitto si è consumato in una delle zone più calde della città, quella della stazione Termini. A inizio gennaio il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva promesso più fondi per la sicurezza e un incremento dei controlli, mosse che al momento non sembrano sortire l'effetto desiderato.