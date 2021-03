Commercialista trovato morto nel bagno di un bar a Roma

Omicidio a Roma, nel quartiere Centocelle. Poco dopo le venti di ieri sera il cadavere di un uomo è stato trovato nel bagno di un bar, in via delle Ninfee, con evidenti segni di violenza. La vittima è Costantino Bianchi, commercialista romano di 51 anni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Scientifica e gli uomini della Squadra mobile. I rilievi si sono concentrati nell’area del bagno del locale, dove è stato rinvenuto il cadavere di Bianchi. Secondo le prime ipotesi degli investigatori, l’uomo sarebbe stato ucciso al culmine di una lite, colpito con un corpo contundente. Al vaglio le telecamere di sorveglianza dell’attività.

Omicidio a Roma, le indagini della polizia

Non lontano dal bar, in via dei Glicini, una Fiat 500 è andata in fiamme ed è stata piantonata per diverse ore da una volante della Polizia, in attesa delle indagini, per valutare l’esistenza di un’eventuale collegamento tra i due fatti.

Intanto il magistrato di turno ha ascoltato il gestore del bar, la compagna (titolare della licenza) e il fratello. La loro posizione è al vaglio dell’Autorità giudiziaria e le indagini sono tutt’ora in corso.