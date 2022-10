Omicidio in strada: 25enne accoltellato alla schiena

Un ragazzo italiano di 25 anni è morto in strada Roma dopo essere stato colpito da diverse coltellate. Il delitto è avvenuto nella notte nella zona dell'Appio Claudio, dove il giovane è stato trovato in fin di vita. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, il 25enne è deceduto nonostante un tentativo di rianimazione.

L'intervento dei soccorritori intorno alle 2:00 della notte fra il 25 ed il 26 ottobre in via Publio Rutilio Rufo, poco distante dalla fermata della metro Subaugusta. Il personale medico ha tentato di rianimare il ragazzo classe 1997 senza però riuscirci. Dietro la schiena del 25enne alcuni segni compatibili con un'arma da taglio, presumibilmente un coltello.

Come racconta RomaToday, a richiedere l'intervento ai soccorritori alcuni testimoni che avrebbero visto alcune persone fuggire via. Al Tuscolano sono intervenute le volanti della questura di Roma e gli investigatori della squadra mobile. Sul posto anche la polizia scientifica a caccia di elementi utili a ricostruire l'omicidio. Massimo riserbo sulle indagini. L'ipotesi di reato è quella di omicidio e non viene esclusa al momento nessuna ipotesi.