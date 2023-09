Trovano cadavere nel carrello della spesa: "Ucciso con un colpo di pistola"

Il cadavere di un uomo è stato trovato all'interno di un carrello della spesa davanti a un palazzo occupato a Roma, in zona Tor Cervara, periferia Nord Est della Capitale. Sul corpo della vittima una ferita d'arma da fuoco, presumibilmente una pistola. Sono stati gli agenti del commissariato Prenestino a intervenire intorno alle 13:30 di venerdì 1 settembre in via Raffaele Costi, davanti un palazzo occupato da circa 150 persone. Qui, in un carrello della spesa, i poliziotti hanno trovato la vittima: sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e la polizia scientifica che hanno cominciato le ricerche del killer.

L'occupazione di via Costi torna dunque nuovamente al centro della cronaca romana. Era il 9 aprile del 2021 quando la polizia trovò un altro cadavere, un 28enne del Gambia. La palazzina di via Costi, di proprietà privata, è abitata da circa 150 persone prevalentemente provenienti dall’Africa e in parte dalla Romania.