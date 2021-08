Litiga con l'amico per il tabacco e lo uccide con 30 coltellate

Ucciso con 30 coltellate da un suo coetaneo per non avergli ripagato il tabacco che gli aveva comprato poco prima ad un distributore automatico: un'omicidio efferato si è consumato nella notte a Roma dove un 36enne ha perso la vita nella zona di Tor Marancia. Protagonisti dell'alterco terminato in tragedia due cittadini afgani che da tempo vivevano insieme nello stesso camper parcheggiato in strada.

I due, poco prima, si erano recati a comperare del tabacco ad un distributore self service notturno per poi iniziare a discutere animatamente per l'impossibilità di uno dei due di pagare le sigarette comprategli dal connazionale.

Roma, ucciso con 30 coltellate

Da qui la lite a colpi di bastone e coltello nel corso della quale uno dei due cittadini afgani ha colpito mortalmente l’altro con il coltello, sferrandogli circa 30 coltellate alla schiena e alla testa con un coltello da cucina in ceramica lungo oltre 30 centimetri.

Ad avere la peggio Amiry Najibollah, questo il nome della vittima. Una volta ferito il 36enne è riuscito a trascinarsi fuori dal camper accasciandosi in terra dove poi, all’arrivo dei primi equipaggi della Polizia di Stato, è stato trovato privo di vita. Il tempestivo intervento degli agenti della Sezione Volanti, del Distretto Tor Carbone e Commissariato Colombo, ha consentito di bloccare A.R., afghano di 36 anni, il quale, accompagnato presso il locale Distretto, diretto da Laura Petroni, terminate le indagini, è stato sottoposto a Fermo di Polizia Giudiziaria per omicidio volontario. I poliziotti hanno sequestrato l’arma del delitto rinvenuta accanto al cadavere.