Omicidio davanti alla stazione metro: accoltellato e ucciso tra la folla, caccia al killer

Un uomo di 41 anni è stato accoltellato la notte scorsa a Roma, fuori dalla stazione della metropolitana San Giovanni in piazzale Appio. Le forze dell'ordine sono sulle tracce dell’assassino, che si è dato alla fuga.

I fatti intorno alle 22 di martedì 22 giugno. La vittima è stata raggiunta al petto e alla gola da diversi fendenti ed è caduta a terra in un lago di sangue. In quel momento erano presenti di versi testimoni, che hanno raccontato di aver visto l'uomo finire sull'asfalto e un altro fuggire in direzione della metropolitana. Sul posto sono arrivati subito le forze dell'ordine a sirene spiegate, seguite poco dopo dai soccorritori del 118 che però non hanno potuto fare niente per salvare la vittima. Secondo quanto ricostruito da RomaToday, il 41enne non aveva con sé cellulare, portafogli e documenti. Chi l'ha ucciso potrebbe quindi averglieli rubati, in quella che potrebbe essere stata una rapina finita in tragedia.

Sul caso indaga la squadra mobile di Roma. Secondo alcuni testimoni, l’assassino sarebbe fuggito in metro magari entrando dalla fermata successiva, quella di piazza Re di Roma. Un elemento al vaglio degli inquirenti che dopo aver ascoltato alcuni dei presenti e gli addetti della stazione Atac, hanno infatti analizzato anche l'area di via Pinerolo, una strada che sfocia proprio nella stazione di Re di Roma. I poliziotti, inoltre, hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Per tutta la notte, la Scientifica ha ispezionato proprio le zone dentro e fuori la stazione di San Giovanni, con il supporto di polizia locale e carabinieri che hanno chiuso la strada, e appunto anche quella di Re di Roma. Massimo riserbo sull’indagine da parte degli inquirenti.