Licenziato, uccide a coltellate il datore di lavoro in mezzo alla strada

Dopo essere stato licenziato, lo ha attirato in strada con la scusa di un incontro chiarificatore, lo ha accollato al collo e alla gola, poi si è dato alla fuga, fino alla cattura. Questa la ricostruzione degli inquirenti dietro l'omicidio di Khaled Bilal Ahmed, iracheno 41enne ucciso nella tarda sera del 22 giugno davanti alla stazione della metro San Giovanni a Roma. Per loro l'assassino ha adesso un volto, un nome e un movente. Si tratta, come scrive RomaToday, di S.G., 27enne armeno, incensurato, con foglio di soggiorno provvisorio perché richiedente asilo politico, che si è vendicato per la decisione presa dalla vittima e dal suo socio, titolari di un autolavaggio a Roma, che volevano allontanarlo perché nei giorni precedenti avevano notato una serie di ammanchi di soldi in cassa. Dopo l'omicidio, il 27enne si era dato alla fuga, per poi essere individuato e arrestato dalle forze dell'ordine.

Omicidio San Giovanni a Roma, la ricostruzione degli inquirenti

Gli investigatori sono riusciti a accertare l'identità della vittima grazie al contenuto dello zainetto dell'uomo, risalendo alla sua attività, nella quale lavoravano due impiegati, un siriano e il l'armeno arrestato. Il socio di Khaled Bilal Ahmed, ascoltato dagli inquirenti, ha raccontato degli ammanchi di cassa e della decisione di licenziare - senza denunciarlo - il 27enne che pur davanti all'evidenza continuava a negare di aver rubato.

Le videocamere di sorveglianza presenti sulla zona hanno ripreso il fatto. Nei video si vedono due persone parlare sul marciapiede vicino alla stazione della metropolitana, poi all'improvviso uno dei due colpisce l'altro con un coltello preso rapidamente dalla tasca dei pantaloni. Dopo aver colpito ancora la vittima mentre questa era già a terra, l'assassino fugge. L'analisi dei video ha consentito di verificare un particolare importante, una ferita evidente sulla mano dell'aggressore. L'identità dell'assassino è stata poi confermata dal socio di Khaled Bilal Ahmed. Gli investigatori hanno seguito il segnale del gps del cellulare dell'uomo, ricostruendone gli spostamenti. Il 27enne era riuscito a salire su un treno per Napoli, ma la polizia di Roma ha allertato la Squadra Mobile partenopea, che all'arrivo del treno si è presentata in banchina per arrestare il 27enne, che è stato poi condotto nel carcere di Poggioreale a disposizione della magistratura.