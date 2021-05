Ragazzo di 31 anni arrestato dai carabinieri: "Ha ucciso suo padre mentre dormiva"

I fatti Santa Flavia, in provincia di Palermo. L'uomo sarebbe stato soffocato

Avrebbe soffocato l'anziano padre con un cuscino, uccidendolo mentre dormiva. A Santa Flavia, in provincia di Palermo, un 31enne è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

I fatti risalgono a sabato scorso, quando il giovane, affetto da patologie psichiatriche, ha contattato il 118 chiedendo l'intervento di un'ambulanza nell'abitazione in cui viveva con il padre, Salvatore, di 72 anni. Una volta arrivati, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso avvenuto verosimilmente per soffocamento.

Il personale del 118, insospettito da alcune circostanze, ha quindi contattato i carabinieri segnalando l'accduto. Gli investigatori hanno eseguito un sopralluogo nell'appartamento teatro della tragedia e hanno informato la Procura di Termini Imerese.

"Gli elementi indiziari raccolti nei confronti del giovane - spiegano dal Comando provincuale - hanno determinato l'emissione della misura cautelare. Il 31enne, ritenuto responsabile del reato di omicidio aggravato, si trova ora detenuto presso la casa circondariale Burrafato di Termini Imerese.