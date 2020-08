Dramma in famiglia: spara ai due figli invalidi, ne uccide uno

Ha esploso diversi colpi di pistola contro i due figli invalidi, uccidendone uno, poi ha chiamato la Polizia per confessare l'accaduto. A sparare è stato un uomo di 88 anni residente alla periferia di Napoli. La vittima aveva 47 anni ed era invalido grave. Il fratello, ferito ad un braccio e ricoverato in ospedale, ha 51 anni e soffre di un handicap più lieve.

Omicidio a Soccavo, Napoli: uccide il figlio disabile e ferisce l'altro in maniera grave

La tragedia è avvenuta intorno alle 5 di stamattina a Soccavo, quartiere della zona occidentale di Napoli, mentre i due figli dell'uomo dormivano. Sul posto sono intervenuti personale del 118 e agenti del Commissariato San Paolo e delle Volanti della Polizia di Stato. Nell'abitazione, in via Nicolò Garzilli, gli agenti hanno trovato anche la moglie dell'88enne, e madre del 51enne e del 47enne, che non ha riportato ferite.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due coniugi sono stati portati negli uffici della Polizia di Stato per gli accertamenti del caso. L'uomo, incensurato, è stato poi arrestato. Alla base del gesto una presunta forte esasperazione per le condizioni di salute dei figli.