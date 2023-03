Spara alla moglie e poi si suicida con i farmaci: li ritrovano abbracciati

Tragedia a Trieste: una coppia di anziani è stata trovata morta in casa. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un omicidio-suicidio. A dare l?allarme i vicini, dopo aver trovato sulla porta di casa un biglietto in cui si chiedeva di chiamare la polizia e dove reperire le chiavi per entrare nell'appartamento.

I carabinieri hanno trovato l?uomo e la donna, classe 1939, senza vita abbracciati sul divano di casa. Lei con un colpo di pistola alla testa, lui accanto: probabilmente si è suicidato con un mix di psicofarmaci. Rinvenuta sopra un tavolino l'arma del delitto. Al via le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia e le motivazioni che avrebbero spinto l'ultraottantenne a compiere il disperato gesto.