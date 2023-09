Marito e moglie trovati morti in casa: è giallo

Giallo nel Napoletano. Due anziani sono stati trovati morti con ferite d'arma da fuoco in un'abitazione a Calvizzano, in via Sandro Pertini.

Le vittime sono Luigi e Maria Abbate di 75 e 78 anni, marito e moglie. A fare la drammatica scoperta sarebbe stato uno dei figli della coppia. I due corpi erano entrambi riversi su un divano.

Intorno alle 10:30 sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, su richiesta del 118 e del 115. Non si esclude alcuna ipotesi, ma quella prevalente è l'omicidio-suicidio. Indagini e rilievi sono ancora in corso.

