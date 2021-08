Ancora un femminicidio. Da ieri, dopo Vigevano e Grosseto, ora è successo a Brescia. Un uomo di 56 anni e una donna di 57, entrambi di origini straniere, sposati, sono stati trovati senza vita nella loro abitazione a Cazzago San Martino, in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un omicidio-suicidio.

Omicidio-suicidio a Cazzago San Martino: strangola la moglie e si uccide

Sul posto sarebbe stata trovata una lettera in cui vengono spiegati i motivi del gesto. L'uomo avrebbe strangolato la moglie e poi si sarebbe impiccato. La coppia aveva tre figli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, allertati dai parenti che non riuscivano a mettersi in contatto telefonicamente con la coppia.