Anziano spara alla figlia malata di Alzheimer e la uccide, poi si suicida

Per terra c'è il cadavere di una donna, colpita a morte da un proiettile, poco distante un uomo, vivo ma in gravi condizioni anche lui per un colpo di arma da fuoco. E' la scena che si sono trovati davanti i soccorritori intervenuti oggi, 25 luglio, in una casa di Marigliano (Napoli). I due sono padre e figlia, 89 e 56 anni. Quello che emerge è il quadro di una tragedia familiare.

I carabinieri della stazione di Marigliano sono intervenuti nell'appartamento in via Vittorio Veneto in cui vivevano padre e figlia. La donna era malata da tempo di Alzheimer. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, l'anziano ha sparato alla figlia uccidendola e poi ha rivolto l'arma contro di sè, sparandosi alla testa.. Una pistola calibro 6,35, regolarmente detenuta dall'anziano, è stata trovata accanto al suo corpo. L'uomo è stato portato in ospedale, dove poi è morto. I militari dell'Arma stanno conducendo i rilievi ma sembrano esserci pochi dubbi su quanto accaduto nell'appartamento.