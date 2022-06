Donna uccide un uomo e si getta dal terrazzo

Ha tutti i contorni dell'omicidio-suicidio quello che è avvenuto nel pomeriggio di sabato 11 giugno a Vanzaghello (Milano), verso le tre, orario in cui dal 118 è partita una segnalazione ai carabinieri della compagnia di Legnano. I militari si sono precipitati sul posto, in via Arno, e hanno trovato a terra, nel cortile, il cadavere di una donna italiana di 57 anni residente nella palazzina accanto. A fianco del corpo esanime della donna, una pistola. Sono allora saliti nell'appartamento, dove hanno trovato il cadavere di un uomo di 62 anni, che presentava un colpo d'arma da fuoco alla tempia destra. Ed è all'uomo che era intestata la pistola trovata per terra.

Secondo le prime informazioni, l'uomo era divorziato e viveva da solo. Viveva a Vanzaghello dal mese di luglio del 2021. La donna, probabilmente una conoscente, non era invece nota in paese. Il rpimo allarme è stato dato da una vicina di casa, intenta a fare le pulizie, che ha trovato nel cortile il corpo della donna. Ora sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e soprattutto il movente della tragedia.