Badante uccisa a colpi di pistola

Omicidio a Torre Annunziata, alle porte di Napoli. I fatti nella centralissima via Gambardella dove una donna di 67 anni è stata raggiunta da diversi colpi di pistola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia che avrebbero già fermato un 81enne in quanto sospettato del delitto. Da quanto si apprende l'anziano non avrebbe opposto resistenza. La vittima è una badante originaria dell'Ucraina. Maggiori informazioni a breve.