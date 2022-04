La 71enne che ha ucciso il vicino, i testimoni: "Diceva che avrebbe usato la pistola"

Chi abitava a pochi passi da lei sapeva che aveva una pistola, dei rapporti tesi con i vicini di casa, delle liti e delle minacce eppure nessuno le aveva dato creduto quando diceva che quell'arma prima o poi l'avrebbe usata. Invece ieri mattina a Treviglio (Bergamo) Silvana Erzemberger, 71 anni, ha sparato contro Luigi Casati e la moglie Monica. Lui è morto, lei è grave in ospedale. Un'altra vicina, sentendo gli spari, ha guardato fuori dalla finestra e col telefonino ha ripreso ciò che vedeva: la 71enne era in strada, armata. Sul selciato, i corpi del vicini. E col passare delle ore quanto accaduto inizia a sembrare una tragedia annunciata.

Le minacce e l'inseguimento

Silvana Erzemberger viveva sola, in un appartamento al piano terra. Non ha mai nascosto di avere in casa un'arma. Era regolarmente denunciata e i vicini lo sapevano. Ad alcuni la 71enne aveva detto chiaramente che "prima o poi l'avrebbe usata".

I contrasti nel condominio di via Brasside erano all'ordine del giorno. La donna litigava spesso con Casati e la moglie. A fare accendere la scintilla, pare, il fatto che la coppia avesse un cagnolino. La scorsa estate l'episodio clou: la Erzemberger avrebbe inseguito la vicina con un grosso bastone. Adesso in tanti si chiedono come mai non le fosse stato revocato il porto d'armi.

"Ogni scusa era buona per litigare (con la vittima e la moglie, ndr)", racconta un'altra vicina che però dice di non avere mai avuto problemi in prima persona. "Credevo fossero petardi - racconta un altro vicino - poi ho visto Monica e Luigi stesi a terra. Abbiamo subito chiamato il 118 e ci siamo barricati in casa". "Una donna aveva l'arma in mano e la puntava contro l'uomo già a terra. Poi è arrivata la moglie e a quel punto la donna ha sparato anche a lei", ricostruisce un altro testimone.

L'agguato

Proprio da quanto hanno visto i testimoni, dal video amatoriale girato da un di loro immediatamente dopo la tragedia, è possibile ricostruire i minuti della tragedia. Non sono ancora scoccate le otto del mattino. La 71enne raggiunge Casati in strada e gli spara. La moglie sente i colpi, dalla loro casa al terzo piano vede il marito per terra. Corre giù per aiutarlo e diventa bersaglio lei stessa. Viene ferita alle gambe. Arrivano i soccorritori, ma possono solo constatare il decesso dell'uomo. La moglie è grave, ma viva. Viene portata in ospedale con l'elisoccorso. I carabinieri nel frattempo rintracciano la 71enne nel suo appartamento e la arrestano.