L'uomo ucciso con cinque colpi di pistola nel cortile di un palazzo

Cinque colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata. Hassan Mouassine, 32enne di origini marocchine, è stato ucciso così nella mattinata di ieri, domenica 24 luglio 2022, nel cortile di una palazzina di via Garibaldi a Tronzano Vercellese, in provincia di Vercelli. Tutto è avvenuto senza testimoni e il killer si sarebbe allontanato su un'auto di grosse dimensioni (probabilmente una station wagon), verosimilmente guidata da un complice che lo aspettava. Le indagini sono in corso, ma per il momento tutto lascia pensare a un'esecuzione pianificata.

Del caso si stanno occupando i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale (intervenuti sul posto insieme ai colleghi di Santhià e San Germano Vercellese), con il coordinamento del pm Michele Paternò della procura di Vercelli. Per ora è certo che la vittima vivesse da sola, in una palazzina popolata da suoi connazionali, e che avesse diversi precedenti, ma tutti per reati di poco conto, in particolare per avere dato in escandescenze in qualche bar del paese.