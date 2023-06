"Ha fatto credere alla compagna che era malata di leucemia per farsi dare soldi e gioielli"

Pochi mesi prima che venisse trovata morta sul marciapiede di via Settembrini, a Palermo, l'avrebbe portata da un medico e le avrebbe detto che aveva la leucemia e che le restava poco da vivere, chiedendole dunque di consegnargli non solo i soldi - frutto di un'eredità - che aveva sul conto corrente, ma anche gioielli. Anna Alexandra Hrynkiewicz, però, non aveva alcun male incurabile e - come sostiene la Procura - la malattia sarebbe stata inventata dal suo compagno, Carlo Di Liberto, che è sotto processo per l'omicidio della donna polacca, semplicemente per appropriarsi dei suoi beni.

È emerso nitidamente nell'udienza in Corte d'Assise quello che, secondo il procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e i sostituti Giulia Amodeo e Giulia Beux, sarebbe il movente del delitto che risale al 10 maggio 2019. La morte della donna venne inizialmente ritenuta la conseguenza di un infarto, ma poi con l'autopsia emerse una profonda ferita alla testa che portò i pm a contestare l'omicidio al compagno, che è già stato condannato per i maltrattamenti inflitti alla vittima durante le loro relazione.

Davanti alla Corte presieduta da Sergio Gulotta (a latere Monica Sammartino), è stata sentita la sorella di Anna Alexandra Hrynkiewicz che ha confermato le tesi dell'accusa. "Anna mi ha telefonato e mi ha detto che aveva la leucemia - ha raccontato la testimone, che è un'infermiera - ma quando poi mi ha mandato i documenti sanitari e li ho fatti vedere a un oncologo e ad altri specialisti in Polonia mi hanno detto che non era così, che aveva un'altra malattia, curabile, ma non la leucemia". La donna ha anche ricordato che precedentemente la vittima avrebbe voluto mostrarle le stesse carte durante una videochiamata, ma che l'imputato l'avrebbe minacciata con un coltello per impedirglielo.

La sorella della donna uccisa ha anche sottolineato che "la reazione di Carlo era poco coerente con la diagnosi di leucemia, si mostrò freddo, cinico e calcolatore, chiedendole di restituirgli tutti i gioielli che le aveva regalato, ma anche quelli che Anna aveva ereditato da nostra nonna e pure di azzerare il conto corrente su cui aveva un'altra parte di questa eredità, di circa 3.500 euro, e di depositare i soldi nella cassaforte che aveva in casa".

La testimone non ha saputo dire se alla fine la vittima avesse eseguito o meno l'ordine dell'imputato: "Era molto combattuta, non sapeva cosa fare quando ne parlavamo, ma qualunque cosa abbia fatto è stato solo perché si sentiva pressata dal fatto che era convinta che di lì a poco sarebbe morta di leucemia". Soldi e gioielli non sono stati ritrovati dagli inquirenti. Nell'ultima chiamata che la vittima ha fatto alla sorella poi le avrebbe detto: "Io non ce la faccio più, devo andare via da questa casa".

Come hanno raccontato altri testimoni, delle amiche, ma anche l'ex compagno, la vittima dopo essersi allontanata da Di Liberto - definito come un uomo violento e che spesso beveva - sarebbe tornata a vivere con lui. Una scelta alla quale l'imputato l'avrebbe spinta perché non avendo alcuna fonte di reddito avrebbe potuto così farsi mantenere da lei. Un vicino di casa della coppia, in una delle udienze, ha riferito che le liti tra i due "erano quotidiane". Di Liberto venne arrestato due anni dopo la morte della donna, a giugno del 2021: ha sempre respinto le accuse.