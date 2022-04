Un'onda anomala ha travolto un aliscafo

Paura stamattina sull'aliscafo Nettuno Jet dell'Alilauro, partito da Ischia e diretto a Napoli al molo Beverello. Un'onda anomala lo ha travolto all'altezza di Mergellina, infrangendo porte e vetri e danneggiando la prua. L'acqua sarebbe arrivata anche nel salone in cui erano presenti i passeggeri, creando notevole spavento.

L'equipaggio Alilauro è riuscito comunque a gestire l'evento avverso tranquillizzando i presenti e mettendo in pratica le azioni necessarie poi allo sbarco a Napoli. "Si informa l'utenza che in virtù delle condizioni meteo marine sfavorevoli, l'Alilauro ha previsto diverse sospensioni dei collegamenti odierni Napoli Beverello per Forio e viceversa", ha informato Alilauro.

Piogge e temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo

La protezione civile della regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo idrogeologica e idraulica di colore "giallo" valido su tutto il territorio regionale, ad eccezione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro), a partire dalle ore 0.00 di venerdì 22 aprile per le 24 ore successive. Si prevedono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, puntualmente di moderata intensità, in attenuazione dal pomeriggio-sera". La tipologia di rischio è idrogeologico localizzato.