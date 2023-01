Donna taglia la legna in giardino, la motosega le sfugge di mano: sfregiata

Tragedia sfiorata a Onifai, piccolo comune della provincia di Nuoro in Sardegna. Una donna stava tagliando della legna in giardino con la motosega quando l'attrezzo le è sfuggito di mano, ferendola gravemente al volto.

La donna, di 68 anni, è stata soccorsa e portata dal 118 al centro maxillo facciale dell’ospedale civile di Sassari: è rimasta sfregiata, se l'è vista brutta, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per ricostruire i dettagli dell'incidente.

Le altre notizie di oggi di cronaca e dalle città