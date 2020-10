Onofrio Ricupero: il giovane padre di due bimbi morto nell'incidente a Bari

Viaggiava a bordo di un'auto in ingresso a Bari quando è stato travolto frontalmente da un'altra vettura con a bordo due persone, entrambe ferite

Tragico schianto giovedì sera a Bari. Un giovane padre di famiglia ha perso la vita. In un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in via Napoli a Bari una persona è morta e altre sue sono rimaste ferite.

L'incidente in via Napoli a Bari

La vittima, il 34enne Onofrio Ricupero, viaggiava a bordo di un'auto in ingresso a Bari quando, intorno alle 23, all'altezza della caserma Briscese, è stato travolto frontalmente da un'altra vettura con a bordo due persone, entrambe ferite: il conducente del mezzo in modo lieve, il passeggero ha riportato lesioni più gravi.

L'impatto è stato violentissimo: l'auto con a bordo la vittima è stata scaraventata su un muro. Sulla dinamica dell'incidente indaga la Polizia locale di Bari. Onofrio Ricupero lascia due bambini.