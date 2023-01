Operaio di 62 anni cade da una scala in un cimitero e muore

Non ce l'ha fatta l'operaio 62enne di origini albanesi, residente a Marano Ticino, nel Novarese, che nella mattinata del 12 gennaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro all'interno del cimitero di Castelletto Ticino in provincia di Novara. L'uomo è deceduto in serata all'ospedale di Novara.

Il 62enne, che lavorava per una azienda che gestisce i servizi cimiteriali, è caduto da una scala a pioli, da un'altezza di circa cinque metri, mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione in un loculo. Trasferito all'ospedale Maggiore di Novara con l'elisoccorso del 118 decollato dalla base di Borgosesia, era apparso subito in condizioni molto gravi. Nel tardo pomeriggio, ha perso la vita. Sul luogo dell'incidente i rilievi sono stati effettuati dallo Spresal.