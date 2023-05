Operaio finisce dentro un autocompattatore: è grave

Incidente sul lavoro a Palermo, dai potenziali risvolti drammatici. In via Ingham, nel quartiere Brancaccio, un operaio di una ditta della zona industriale sarebbe finito, secondo una prima ricostruzione della vicenda, dentro un autocompattatore. Sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere l'operaio e affidarlo ai sanitari del 118: i medici hanno cercato di rianimarlo ma le condizioni dell'operaio sono molto gravi. Pare che l'uomo stesse riparando il mezzo per la raccolta dei rifiuti quando ci è finito dentro. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Articolo in aggiornamento

