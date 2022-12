Operaio cade dal muletto e muore

Operaio cade dal muletto, sbatte la testa e muore. È quanto accaduto venerdì notte a Gatteo, in provincia di Forlì Cesena: l'uomo si trovava su un muletto quando è caduto ed è morto. La vittima, di origine senegalese, è Ndiaye Massamba, 44 anni, ed era impiegato in una azienda che si occupa di logistica e imballaggi. L'uomo lascia una moglie e tre figli.

Il fatto

Erano circa le 2:30, l'operaio si trovava sulle forche di un carrello elevatore, a circa sei metri di altezza, per sistemare una serranda mobile che si era bloccata. Ha perso l'equilibro ed è scivolato. È morto sul colpo. Sul luogo della tragedia sono arrivati i carabinieri e la Medicina del lavoro dell'Ausl Romagna per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Intanto i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione e una giornata di sciopero per lunedì.