Operaio precipita dal tetto del capannone: è grave

Un operaio è caduto dal tetto di un capannone su cui stava lavorando nella zona industriale di Umbertide, in provincia di Perugia. Secondo quanto si apprende l'uomo di circa 30 anni stava effettuando degli interventi sul tetto dello stabile per conto di una ditta esterna.

Un equipaggio del 118 si è portato sul luogo dell'incidente, ha stabilizzato l'operaio e lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale di Perugia. Il quadro clinico dell'operaio è grave: è in prognosi riservata.

"Quante vite dovranno ancora essere spezzate prima che le Istituzioni si muovano e mettano in campo qualcosa di concreto per mettere fine alla mattanza delle morti e degli infortuni sul lavoro? - scrive in una nota il segretario generale della Uil dell’Umbria, Maurizio Molinari -. In un sabato insanguinato dalle vittime del cantiere di Firenze, anche la nostra Umbria fa i conti con un ennesimo incidente sul lavoro, con un operaio di 30 anni caduto dal tetto di un’azienda di Umbertide. Il giovane è caduto dall’altezza di cinque metri ed è ricoverato ora in prognosi riservata. L’ennesimo fatto grave, che doveva essere scongiurato e che poteva essere evitato. Per questo torniamo a chiedere alla Regione Umbria di convocare un tavolo per prendere in esame la piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil con iniziative concrete per arginare la strage delle morti sul lavoro. Servono più controlli, un meccanismo premiante per le aziende virtuose e ulteriori investimenti nella formazione. Il tutto con un attentissimo e scrupoloso monitoraggio. È giunto il momento di passare dai proclami e gli impegni, ai fatti. Lo ribadiremo nelle iniziative che si svolgeranno nelle prossime ore. La Uil Umbria, inoltre, parteciperà in delegazione alla manifestazione di mercoledì a Firenze".

Il 16 febbraio un altro incidente a Frascineto, nel cosentino in Calabria. Una lastra di cemento si è staccata da una gru e ha colpito in pieno un operaio provocandone il decesso.