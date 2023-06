Precipita dal camion mentre scarica la sabbia: morto un operaio

Tragico incidente sul lavoro in Sicilia. Questa mattina un operaio di 59 anni ha perso la vita in un'azienda di Augusta, nella zona industriale di Siracusa. Secondo le prime ricostruzioni al momento dell'incidente l’uomo, originario di Catania, si trovava su un mezzo e stava effettuando una operazione di carico e scarico di sabbia. Per cause ancora da accertare avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe finito a terra, battendo violentemente la testa. Al via le indagini dei carabinieri. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per fare luce sull’accaduto.

Continua a leggere su Today.it...