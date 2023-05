Operaio finisce dentro un autocompattatore e muore

Incidente sul lavoro a Palermo: in via Ingham, nel quartiere Brancaccio, un operaio di una ditta della zona industriale è morto dopo essere finito, secondo una prima ricostruzione della vicenda, dentro un autocompattatore. Sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere l'operaio e affidarlo ai sanitari del 118: i medici hanno cercato di rianimarlo ma le condizioni dell'operaio sono apparse da subito molto gravi. Pare che l'uomo stesse riparando il mezzo per la raccolta dei rifiuti quando ci è finito dentro. L'operaio, di origini marocchine, aveva 48 anni. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

