Viene travolto da un camion in manovra: morto operaio

Poco dopo le ore 6 della mattinata di venerdì 9 febbraio si è verificato un gravissimo incidente sul lavoro in via Paradigna a Parma, all'interno del piazzale dell'azienda Number 1. Secondo le prime informazioni un operaio di 67 anni sarebbe stato investito da un camion mentre si trovava all'interno dell'area del cortile di uno stabilimento che si occupa di logistica. Secondo le prime informazioni i sanitari, arrivati sul posto in pochi istanti, avrebbe cercato di rianimare il lavoratore ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i poliziotti della Questura di Parma che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio. Sul posto anche l'Ispettorato del Lavoro: gli operatori hanno effettuato un sopralluogo per verificare l'applicazione di tutte le norme di sicurezza ed accertare eventuali responsabilità.