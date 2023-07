Si accascia sul volante della gru: operaio muore nel cantiere Amazon

Tragedia nella mattina di oggi, mercoledì 19 luglio, a Jesi, in provincia di Ancona: al cantiere Amazon di via Coppetella un lavoratore è morto, probabilmente per il troppo caldo. La vittima era un operaio specializzato di 75 anni, campano, che stava manovrando una gru. Nel cantiere si sta costruendo il polo logistico Amazon in Vallesina: ''Quanto accaduto è terribile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia della persona coinvolta. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità", si legge in una nota di Amazon.

Il malore e le ipotesi

Improvvisamente l'uomo si è accasciato sul volante del mezzo meccanico e nonostante l’intervento tempestivo dei colleghi e dei sanitari del 118 per lui non c’è stato nulla da fare: il suo cuore aveva già smesso di battere. Sul posto sono intervenuti i sanitari ma hanno potuto solo constatare il decesso. In seguito sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi del caso. Secondo quanto riportato dalle agenzie, l'uomo sarebbe stato sofferente di cuore. Tra le ipotesi anche che il malore sia legato al caldo di questi giorni. Sembra che l'operaio fosse dotato di certificazioni mediche per operare come gruista, nonostante l'età avanzata.

