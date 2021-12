Tragedia nel cantiere: operaio precipita da un'impalcatura e muore 

Un operaio di 59 anni è morto dopo essere precipitato da un'impalcatura mentre eseguiva dei lavori di ristrutturazione in un cantiere edile a Forio sull'isola di Ischia. La tragedia in via Palummera. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava ristrutturando una palazzina.

Per il 59enne non c'è stato niente da fare. L'uomo è deceduto poco dopo l'incidente. La corsa verso l'ospedale si è rivelata vana: troppo gravi le ferite riportate.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Forio, allertati dal 112. Sono in corso accertamenti da parte dei militari e del personale della asl Napoli 2 Nord.