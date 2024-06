La gru si sbilancia e schiaccia operaio: morto 69enne

Un operaio di 69 anni è morto oggi, lunedì 24 giugno, in un cantiere navale in località Fiumaretta, nel comune di Ameglia, provincia di La Spezia. Secondo quanto appreso, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato dallo stabilizzatore di una gru con cui stava spostando alcune imbarcazioni. Tempestivi ma inutili i soccorsi. L'anziano manutentore lavorava da diversi decenni per un'azienda di rimessaggio.

Si tratta del secondo incidente sul lavoro in Liguria oggi: stamattina, in un panificio, un uomo di circa 50 anni stava lavorando su una scala ed è caduto procurandosi un trauma cranico. È stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Martino.