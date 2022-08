Colpito da un mezzo in movimento nel cantiere: muore operaio

È morto un operaio dopo essere stato colpito alla testa da un mezzo in movimento all’interno del cantiere. Il fatto è avvenuto in provincia di Vercelli, in un impianto per il trattamento dei rifiuti dove l’operaio, 58enne residente nel biellese, dove l’uomo stava lavorando. Immediato il suo trasporto all’ospedale di Torino, dove però i medici non hanno potuto salvargli la vita.

L'uomo, dipendente di una ditta esterna, stava lavorando nel cantiere di ampliamento di uno stabilimento. Non è ancora chiaro che cosa sia successo ma, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato urtato da mezzi in movimento all'interno dell'area di cantiere, riportando un trauma cranico risultato fatale. Saranno le indagini dei carabinieri e degli ispettori dell’azienda sanitaria vercellese a chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità.