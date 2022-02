Cade mentre pota gli alberi: operaio muore dopo un volo di 10 metri

Ancora un infortunio mortale sul lavoro. L'ultima tragedia è avveuta nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 febbraio, a Cervia, in provincia di Ravenna. Poco dopo le 14 un operaio di 44 anni ha perso la vita mentre era intento a potare gli alberi di via Capua.

Fatale una caduta dal cestello su cui stava lavorando: le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Medicina del Lavoro. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche il possibile cedimento del braccio della gru: il 44enne è caduto da un'altezza di circa 10 metri.

Soccorso dai sanitari del 118, giunti in via Capua con ambulanza e auto con il medico a bordo, purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. In corso le indagini per capire l'esatta dinamica di questa ennesima tragedia sul lavoro