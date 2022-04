Cade da 5 metri mentre lavora: operaio morto sul colpo

Un operaio di 46 anni è morto nella serata di ieri, lunedì 11 aprile, in un incidente sul lavoro avvenuto a Cusago, comune alle porte di Milano. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio è caduto da un'altezza di circa 5 metri, probabilmente da una scala, mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione sull'esterno della sede di un'azienda in viale Europa. Inutili i soccorsi del 118: l'uomo è morto sul colpo. I carabinieri sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo ed è stata disposta l'autopsia per l'operaio di 46 anni morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Cusago- Se a occuparsi delle prime disposizioni è il magistrato di turno, ora il fascicolo verrà trasmesso alla squadra ad hoc - che si occupa di morti sul lavoro - coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano.

Crolla un muro: ferito un operaio di 28 anni a Milano

Un altro incidente è avvenuto invece nella mattinata di oggi, sempre a Milano. Un operaio di 28 anni è rimasto schiacciato dal crollo di un muro in un cantiere nel seminterrato al civico 63 di viale Monza. Tutto è accaduto un attimo dopo le 9, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che nel seminterrato fossero in corso alcuni lavori edili. Il 28enne è stato estratto dalle macerie dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti sul posto con tre mezzi, successivamente è stato stabilizzato e accompagnato in codice rosso al Niguarda. Avrebbe riportato diversi traumi su tutto il corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche in questo caso la dinamica dell'incidente è ancora da chiarire.