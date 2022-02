Operaio aggredito e ucciso, fermati due colleghi

Un operaio di 38 anni, di origine indiana, è morto nel pomeriggio in un'azienda metalmeccanica a Codisotto di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato aggredito da due colleghi, di 40 e 41 anni. Si tratta di due fratelli, anche loro di nazionalità indiana. Sembra che la vittima sia stata picchata a morte. Sul posto è arrivata un'ambulanza ma i soccorsi sono stati inutili. I due presunti aggressori sono stati portati in caserma e sono in stato di fermo per omicidio.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno anche sentito alcuni testimoni presenti al momento della lite che sarebbe scoppiata per motivi banali, riconducibili all'ambito lavorativo. Si lavora per ricostruire con precisione il movente, così come la dinamica dell'aggressione: da chiarire se siano stati utilizzati anche attrezzi per colpire la vittima.